Marianne Faithfull, attrice e icona del mondo della musica, è morta a 78 anni

Marianne Faithfull, una delle icone e delle muse nel mondo della musica, è morta oggi, 30 gennaio 2025, all'età di 78 anni.

La triste notizia è stata riportata da un portavoce che ha rilasciato un comunicato alla BBC.

L'addio a Marianne Faithfull

L'annuncio dichiara: "Annunciamo con profonda tristezza la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull. Marianne se ne è andata pacificamente nella giornata di oggi a Londra, insieme alla sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo".

L'artista, che era nata il 19 dicembre 1946, era stata scoperta, a soli 17 anni, da Andrew Loong Oldham, manager dei Rolling Stones durante una festa in onore del gruppo.

Dopo aver firmato un contratto con Decca, Marianne aveva inciso il suo singolo As Tears Go By, che aveva tra gli autori anche Mick Jagger e Keith Richards, e negli anni successivi era riuscita a entrare per quattro volte nella classifica dei 40 brani più venduti in America.

Una foto di Marianne

Una carriera e una vita complicata

Dopo la fine del suo matrimonio con John Dunbar, durato solo un anno, Faithfull era diventata partner di Jagger, con cui è stata protagonista anche di alcuni scandali prima della fine della loro relazione, avvenuta nel 1971. I suoi problemi personali hanno portato nel 1970 a un tentativo di suicidio.

Tra i suoi brani più famosi ci sono anche Sister Morphine, l'album country-rock Dreamin' My Dreams, e Broken English, LP che ha segnato l'inizio della sua collaborazione per Island Records che ha portato alla realizzazione di Strange Weather, e all'album live Blazing Away.

Come attrice ha recitato in Una storia americana (Made in U.S.A.) diretto da Jean-Luc Godard, accanto ad Alain Delon in Nuda sotto la pelle, in Something Better e nel telefilm del 1968 The Rolling Stones Rock and Roll Circus.