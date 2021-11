Il Natale di Mariah: la magia continua, il trailer dello show natalizio con Mariah Carey

Apple TV+ ha pubblicato il trailer de Il Natale di Mariah: la magia continua, offrendo ai fan un primo assaggio dello spettacolo natalizio con Mariah Carey che uscirà in tutto il mondo il 3 dicembre di quest'anno. L'attesissimo speciale mostrerà la prima e unica performance di Fall in Love at Christmas, il nuovo singolo dell'iconica artista, vincitrice di numerosi Grammy Award.

La Carey canterà assieme a Khalid e al vincitore di un Grammy, Kirk Franklin, per portare lo spirito del Natale in tutto il mondo; inoltre, la regina del Natale ritornerà anche per allietare le vacanze con una nuova e abbagliante interpretazione di uno dei brani preferiti dai fan: "Christmas (Baby Please Come Home)".

Il Natale di Mariah: la magia continua, infine, conterrà un'intervista di Apple Music rilasciata in esclusiva dalla cantante in cui la star parlerà dei suoi momenti natalizi preferiti insieme ai suoi gemelli di 10 anni, il figlio Moroccan e la figlia Monroe, rendendo omaggio al suo classico natalizio, "All I Want For Christmas Is You," e al grande successo di Apple TV+, "La magia del Natale con Mariah Carey".

Lo speciale è prodotto dalla stessa Mariah Carey insieme a Tim Case, Charleen Manca e Matthew Turke di Supply & Demand, e diretto da Joseph Kahn, regista di fama mondiale di video musicali e film, che è anche il principale produttore esecutivo dello show.