Maria Esposito di Mare Fuori nei guai per un video su TikTok: lei corre ai ripari quando è troppo tardi

Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, è finita al centro di una polemica social per via di un video su TikTok poi cancellato, anche se non abbastanza in fretta.

Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, è finita di nuovo al centro delle polemiche social. Questa volta non si tratta di commenti sessisti ma di un video su TikTok che ha fatto infuriare molti utenti. Accortasi dell'errore, l'attrice napoletana ha rimosso il contenuto ma non abbastanza in fretta: la clip infatti aveva già preso a circolare su altre piattaforme.

Cosa è successo? La Esposito ha condiviso su TikTok un filmato in cui si vede la sorella maggiore inseguire la madre tenendo in mano un pesce rosso. Mentre la sorella minacciava la mamma impaurita, Maria Esposito era intenta a filmare la scena che si svolgeva sotto i suoi occhi incapace di trattenere il proprio divertimento. Quando il povero animale è finito sul pavimento, è stato solo il papà a preoccuparsi del fatto che potesse morire, mentre l'attrice è semplicemente scoppiata in una rumorosa risata di fronte alle rimostranze della madre.

Incurante del povero pesciolino rosso che continuava a dimenarsi fuori dall'acqua, Maria Esposito ha semplicemente continuato a riprendere la scena, fino a quando il padre non è intervenuto obbligando la sorella a riporlo nella boccia.

Di fronte ai primi commenti al vetriolo da parte degli utenti, l'interprete di Mare Fuori ha pensato bene di rimuovere il video, non soltanto senza scusarsi di quanto accaduto ma anche quando era ormai troppo tardi, perchè la clip aveva già cominciato a fare il giro di X.

Locandina di Maria Esposito

Inutile dire che il video del pesce rosso sta continuando a collezionare commenti negativi anche in queste ore. Tra chi ne fa ormai un piaga generazionale ("Purtroppo è la mancanza di sensibilità delle piccole e anche grandi cose della vita che ci circonda, non solo di Maria Esposito ma di tanti ragazzini più grandi e piccoli della nostra società stiamo davvero alla frutta"), e chi sente di volersi scusare a nome di un'intera città ("Comunque mi giustifico dicendo che sul ess è accussì a Napoli, fortunatamente non tutti sono come lei, ci sta scherzare ecc ecc; ma non così francamente. Mo sarà pure morto quel povero pesce, ma poi dico io perché farlo? Non capisco, neanch'io alla sua età facevo ste cagate").