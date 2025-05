Maria Corleone anticipazioni stasera: Don Luciano sotto attacco, Maria costretta a scegliere

Questa sera, martedì 13 maggio, su Canale 5, in prima serata, andrà in onda un nuovo episodio di Maria Corleone 2, la fiction che vede Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista. Nella terza puntata, Maria deve tornare nel mondo del crimine per salvare Don Luciano mentre Luca e Sandra si contendono il destino di Giovannino.

Dove eravamo rimasti

Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e si rifiuta di rivelare a chiunque, nemmeno a Maria, dove si trova. La sua decisione lascia tutti nell'incertezza, mentre la tensione cresce. Nel frattempo, Don Luciano deve affrontare una nuova minaccia: il potente e spietato trafficante internazionale Matteo Lombardo, deciso a espandere il suo dominio.

Intanto, Maria si concentra sulla salvezza della Lady by Corleone, l'azienda di famiglia sull'orlo del fallimento. Al suo fianco c'è Stefano, sempre più coinvolto sentimentalmente con Beatrice. Ma l'ombra di Don Zerilli continua a incombere, e Maria, temendo per la sicurezza di tutti, sceglie di agire in solitaria per rintracciarlo.

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone

Maria Corleone 2: Anticipazioni di stasera

Don Luciano è ormai dietro le sbarre e la sua permanenza in carcere si fa sempre più pericolosa: Don Saro Zerilli trama nell'ombra e ha messo gli occhi su di lui. Per garantirsi la protezione necessaria, Don Luciano ha bisogno di denaro e chiede a Maria di tornare a gestire il narcotraffico.

Nel frattempo, Luca Spada non accetta la decisione di Maria di trasferirsi a Roma e decide di agire per ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Giovannino. Il bambino però è ancora irrintracciabile dopo che Sandra Corleone lo ha nascosto in una località segreta, lontano dai due genitori.

Mentre i conflitti familiari si acuiscono, Matteo Lombardo scopre che la famiglia Corleone sta ostacolando i suoi traffici illegali nel porto di Palermo. Determinato a eliminare ogni ostacolo, Lombardo decide di sferrare un attacco diretto a Don Luciano. Ma c'è una cosa che non ha previsto: la tenacia di Maria, pronta a tutto pur di proteggere la sua famiglia.

Cast: interpreti e personaggi