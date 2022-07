Margot Robbie apparirà nel finale di Neighbours, la soap opera australiana che l'ha resa famosa

Secondo quanto riferito, Margot Robbie apparirà nel finale di Neighbours: la famosa soap opera australiana che ha reso una star l'attrice di The Wolf Of Wall Street.

Margot Robbie delizierà i fan con un'apparizione inaspettata nel finale di Neighbours: secondo quanto riferito la star di Tonya, apparsa nella celebre soap opera australiana nel ruolo dell'adolescente Donna Freedman dal 2008 al 2011, ha filmato il suo cameo a Los Angeles.

Ad annunciarlo è stata la pagina ufficiale della soap attraverso Twitter: "Sorpresa! Non pensavi che avessimo finito, vero?! Siamo entusiasti di rivelare che Margot Robbie, Jesse Spencer, Delta Goodrem, Kym Valentine e Carla Bonner faranno la loro comparsa nel nostro finale."

Anche Natalie Imbruglia e Holly Valance, altre due veterane dello show, avranno un cameo filmato a Londra nell'episodio finale di Neighbours. L'ultimo addio all'amatissima soap opera da record, che va in onda da oltre 37 anni, andrà in onda proprio questa settimana.

Lo show è stato cancellato all'inizio di quest'anno dopo che l'emittente britannica Channel 5 ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Il ruolo di Margot Robbie in Neighbours, originariamente, sarebbe dovuto essere marginale ma ha in seguito ha ricevuto una promozione diventando un membro definitivo del cast principale.