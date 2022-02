Margaret Qualley e Paul Mescal star del film The End of Getting Lost

Il film The End of Getting Lost, tratto dall'omonimo romanzo, ha come protagonisti Margaret Qualley e Paul Mescal.

Margaret Qualley sarà la protagonista e la produttrice di The End of Getting Lost, progetto in cui potrebbe recitare anche Paul Mescal, la star di Normal People.

Il progetto verrà prodotto da Amazon Studios e si basa sull'omonimo romanzo scritto da Robin Kirman.

Il film The End of Getting Lost è una storia d'amore oscura e astuta ambientata negli anni '90, in Europa. Al centro della trama ci sarà una giovane coppia, composta da Gina e Duncan (Margaret Qualley e Paul Mescal), impegnati in quella che dovrebbe essere la loro luna di miele. Dopo che Gina subisce un misterioso incidente, si viene però trasportati in un viaggio vertiginoso in cui ci spostiamo tra passato e presente, marito e moglie, per scoprire un ritratto del potere e dei pericoli dell'amore. Il passato dei protagonisti, infatti, minaccia di avere delle conseguenze sul loro presente, mentre la verità diventa sempre più sfuggente, assistendo a come l'amore possa farci smarrire e far scoprire cosa vuol dire perdersi totalmente nell'amore.

Kirman firmerà la sceneggiatura, mentre nel team della produzione ci saranno anche Dakota Johnson e Ro Donnelley tramite la TeaTime Pictures.

Alla regia ci sarà Deniz Gamze Ergüven che ha portato al successo Mustang, presentato nel 2015 al Festival di Cannes e nominato agli Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera.