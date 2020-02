Marco Masini: i suoi capelli sono veri?

Marco Masini è tra i big in gara a Sanremo 2020 ma in questi giorni, oltre che della sua canzone, sui social si parla dei suoi strani capelli: sono veri?

Mentre Marco Masini è a Sanremo 2020, tutti si chiedono: i suoi capelli sono veri? La risposta giusta è: non proprio. Sarà perchè non ce lo ricordavamo con una capigliatura così folta, sarà perchè riescono incredibilmente a mantenere una piega invidiabile a prova di clima londinese, ma i capelli di Masini hanno destato davvero molta attenzione sui social.

La verità è questa: Marco Masini ha dei capelli artificiali. Diventato quasi calvo all'età di 19 anni (a quanto pare la calvizie è una tara di famiglia ma nel suo caso, come ha raccontato, molto ha giocato anche il servizio militare), un giovanissimo Masini soffriva parecchio per quello che, negli anni, stava diventando un vero disagio. Ecco perchè ha deciso di ricorrere all'innesto di capelli sintetici.

Marco Masini ha raccontato di avere sperimentato anche tecniche molto meno invasive, meno vistose e meno costose, come radere completamente i pochi capelli naturali restanti. Se la "pelata" ha accresciuto il fascino di uomini come Bruce Willis, purtroppo non accadde con lui.

Sanremo 2020: la scaletta della terza serata

Escludendo il trapianto o i tristemente noti toupet, a Marco Masini rimaneva una soluzione, una tecnica che veniva dal Giappone e che consisteva nell'innestare dei capelli artificiali di cui scegliere ogni particolare, dal colore allo spessore.

Il cantante fiorentino ha spesso raccontato come i suoi nuovi capelli gli abbiano restituito molta della sicurezza perduta con quelli naturali. Anche se un piccolo inconveniente c'è: una o due volte all'anno deve sottoporsi a una seduta infoltire la capigliatura nei punti in cui i capelli cadono.