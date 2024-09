Marco Liorni stasera su Rai 1 con Chi può batterci: che cos'è il nuovo show, gli ospiti vip

In attesa che Ballando con le stelle torni su Rai 1 sabato prossimo, stasera sarà Marco Liorni a tenere compagnia al pubblico, dalle 21:25, con Chi può batterci, un nuovo game show che vedrà impegnata una squadra di concorrenti vip direttamente contro il pubblico. Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, il programma sarà in onda solo in questo 21 settembre.

Che cos'è e come funziona Chi può batterci

Come già detto, quello in onda stasera è un game show in cui a concorrere per la vittoria saranno una squadra VIP e il pubblico. Per la prima volta, gli spettatori in studio potranno sfidare direttamente un gruppo di volti noti del mondo dello spettacolo in una serie di prove.

Trasmesso dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, Chi può batterci si articola in sei prove, ognuna delle quali sarà dedicata a una diversa materia. Durante ciascuna fase, uno dei membri della squadra VIP si metterà in gioco come portavoce, cercando di ottenere il punteggio più alto possibile per il proprio team. Al termine delle sei manche, il concorrente più bravo del pubblico avrà la possibilità di sfidare, uno dopo l'altro, tutti e sei i componenti del team dei famosi. Se riuscirà a batterli, potrà portare a casa un jackpot. Una formula inedita, questa, che, in caso di successo di ascolti, è certamente destinata a ripetersi nei mesi successivi.

Gli ospiti

Una delle due squadre di Chi può batterci è composta da volti noti provenienti dal mondo dello spettacolo. I VIP presenti stasera su Rai 1 sono Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zazzaroni. Marco Liorni avrà un ruolo molto particolare: non sarà soltanto conduttore del game show ma sarà anche membro e capitano del team dei famosi.

Questo è, per Liorni, il primo impegno in RAI della nuova stagione. Da lunedì 4 novembre tornerà quotidianamente su Rai 1, dalle 18:45, nella fascia preserale, con L'Eredità, uno dei game show più longevi nella storia della TV italiana, che andrà a sfidare direttamente Famiglie d'Italia, il nuovo game show di La7 condotto da Flavio Insinna, ex conduttore dello show del primo canale RAI.