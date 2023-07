Marco Bellocchio vince il Globo D'oro 2023 della stampa straniera per Rapito ed Esterno Notte

La stampa straniera in Italia ha assegnato al regista Marco Bellocchio il Globo D'Oro 2023 per il lavoro compiuto con Rapito ed Esterno Notte.

Marco Bellocchio ha ricevuto il Globo D'oro, assegnato dalla stampa estera accreditata in Italia, per il suo film Rapito e la serie Esterno Notte.

Il riconoscimento si aggiunge ai premi recentemente ottenuti ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.

Negli ultimi giorni, inoltre, Rapito ha ottenuto la distribuzione negli Stati Uniti grazie a Cohen Media Group.

La distribuzione internazionale

Rapito, dalla sua presentazione in Concorso al Festival di Cannes, e dopo il successo nelle sale italiane, comincerà il suo viaggio per il mondo toccando numerosi Paesi del mondo: Nord America, Inghilterra e Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, Giappone, America Latina, Spagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Portogallo, Grecia e Cipro, Repubblica Ceca e Slovacchia, ex-Jugoslavia, Ungheria, paesi baltici, Bulgaria, Israele, Ucraina, Taiwan e Indonesia.

Distribuito da 01 Distribution, arrivato in sala il 25 maggio, il film di Marco Bellocchio, racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.

Il film è una produzione IBC Movie e Kavac Film con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production e The Match Factory, prodotto da Beppe Caschetto e Simone Gattoni, ed è interpretato da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo) e con Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. Completano il cast Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Renato Sarti, Fabrizio Contri, Federica Fracassi.