Maratona Mentana sulla crisi di Governo in onda stasera su La7: come vederla anche in streaming

La Maratona Mentana dedicata alla crisi di Governo torna stasera su La7 alle 21:00, subito dopo Otto e Mezzo, per continuare a seguire i fatti politici più importanti della giornata, dopo il discorso di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati.

Nonostante La7 non abbia seguito in diretta l'intervento del premier a Montecitorio, cominciato oggi alle 12:00, Enrico Mentana ha tenuto compagnia al pubblico da casa, insieme agli inviati del TG LA7 e agli ospiti in studio, a partire dalle 17:00, orario in cui era fissata, indicativamente, la fine di questa lunga giornata politica per Giuseppe Conte.

La Maratona Mentana, dopo una pausa di poco più di un'ora a partire dalle 19:55, per consentire la normale programmazione della rete, tornerà in diretta per commentare le elezioni a partire dalle 21:00 e andrà avanti, stando alla guida TV della rete, fino alla mezzanotte circa.

Come vedere la Maratona Mentana in streaming

La Maratona Mentana viene trasmessa in TV su La7 e in streaming su La7.it, la piattaforma multimediale della stessa rete.