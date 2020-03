Una maratona di film di Natale da guardare in quarantena: l'idea di Hallmark Channel

Non è ancora arrivata Pasqua, ma è già Natale. L'emittente americana Hallmark Channel ha deciso di anticipare le festività trasmettendo una maratona di film di Natale per aiutare gli spettatori a combattere la noia da quarantena.

Il canale, etichettato non a caso "La dimora del Natale", può vantare circa una trentina di nuovi titoli all'anno in fatto di pellicole legate proprio al periodo più magico che ci sia, e molti di questi verranno mandati in onda a partire da oggi fino a domenica, mattina, pomeriggio e sera.

Gli spettatori americani passeranno dunque le giornate in compagnia Chad Michael Murray (One Tree Hill) e Torrey DeVitto (Pretty Little Liars) in Write before Christmas, o avranno occasione di scoprire la peculiare tradizione natalizia del celebre Plaza Hotel di New York assieme a Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.) e Ryan Paevey (General Hospital) in Christmas at the Plaza, o magari vivere un'avventura da favola con la fedelissima di Hallmark Channel, Danica McKellar (West Wing - Tutti gli uomini del Presidente) in Crown for Christmas. A concludere la maratona - chiamata in maniera molto appropriata We Need A Little Christmas -, il film Christmas in Rome, con Lacey Chabert (Mean Girls) e Sam Page (The Bold Type).

Purtroppo, nel nostro paese non è possibile seguire in diretta l'evento, ma chissà che lo spirito natalizio non sia proprio ciò che serve a risollevare un po' gli animi in questo periodo... Almeno negli States.