Manuela Cacciamani eletta Amministratore delegato di Cinecittà, soddisfazione della Presidente Chiara Sbarigia

Svolta al femminile ai vertici di Cinecittà. Manuela Cacciamani è stata eletta nuova Amministratore Delegato e prende il posto di Nicola Maccanico, che il 25 giugno si era dimesso dal ruolo di AD e direttore generale di Cinecittà. Riconfermata la Presidente Chiara Sbarigia, che ha espresso la sua soddisfazione per le nomine dichiarando:

"In casi come questi in Francia si usa dire che le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano. Penso che sia una giusta considerazione: non si sollecitano perché la decisione spetta ad altri, e non si rifiutano perché è un dovere di tutti i cittadini assolvere al meglio questo servizio nei confronti della propria comunità. Dunque sono felice e grata di questa riconferma e mi auguro di poter collaborare al meglio con la nuova amministratrice delegata".

Ansa ha riportato, inoltre, la dichiarazione del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni che si è complimentata con Cacciamani, "una professionista competente della quale negli anni ho imparato a conoscere le capacità non solo lavorative, ma anche umane, fondamentali per il ruolo che andrà a ricoprire in un'azienda simbolo dell'eccellenza dell'industria dell'audiovisivo italiana e internazionale", e con Sbarigia, "che è stata riconfermata per il grande lavoro svolto nello scorso mandato e le faccio un immenso in bocca al lupo per le importanti sfide che la vedranno impegnata e che ci attendono. Rivolgo infine i migliori auguri di buon lavoro agli altri nominati nel cda, Isabella Ciolfi, Giuseppe De Mita, Enrico Cavallari".

Chi è Manuela Cacciamani

Manuela Cacciamani ha iniziato a lavorare fin da giovane a Cinecittà nelle più grandi produzioni americane tra cui Gangs of New York di Martin Scorsese, Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson e Ocean's Twelve di Stephen Soderbergh. Prima di diventare produttrice, è stata Direttrice di produzione all'opera di Abel Ferrara Mary (2005). Dopo uno stage presso la MIRAMAX a New York, fonda nel 2006 ONE MORE PICTURES, casa di produzione cinematografica e audiovisiva di cui ha ricoperto il ruolo di Presidente e azionista fino a giugno 2024. Sempre nel 2006 entra a far parte di VFX FACTORY "DIRECT2BRAIN", società in cui ricopre il ruolo di partner fino a giugno 2024. I lavori realizzati costituiscono per l'intero comparto esempi di "Digital Disruption" applicato alla produzione cinematografica. Continua le sue esperienze produttive lavorando con Sky e Rai Cinema. È inoltre stata Presidente in Anica, dal 2021 a giugno 2024, dell'Unione "Editori e Creators digitali", realtà che ha contributo ad ampliare con 103 creators e una fanbase di 227 milioni di persone.