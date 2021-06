Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? La sua risposta

Durante un'intervista pubblicata da Il Giornale, Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano divenuto celebre in quanto vittima di un efferato attacco d'arma da fuoco che lo ha lasciato paralizzato, ha fornito una risposta alla domanda che tutti si pongono: "Riuscirà mai a camminare di nuovo?"

Durante l'intervista il giornalista ha chiesto a Bortuzzo: "Si è dato dieci anni per tornare a camminare: adesso sono 9..." Al che l'ex nuotatore ha risposto: "In realtà non ho detto proprio così, non ho detto che mi sarei dato dieci anni. Mi è stato chiesto come ti vedi tra dieci anni e io ho risposto: mi vedo in piedi. In realtà io spero di vedermi in piedi prima di dieci anni."

"In questo periodo ho capito che non conta tanto il risultato che raggiungi quanto il percorso di vita che stai seguendo, quello è importante. Tornare a camminare è il sogno della mia vita però se non succede vuol dire che realizzerò tutti gli altri." Ha aggiunto il ragazzo.

Manuel Bortuzzo ha concluso l'intervista dichiarando: "Io sono la prova che nella vita può succederti di tutto. Ma non per questo devi smettere di lottare per quello che senti dentro. Abbiamo la fortuna di essere tutti diversi, di avere interessi e qualità diverse. Fregatene e provaci. Volere una cosa deve andare oltre le difficoltà per raggiungerla."