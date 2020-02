Manuel Bortuzzo: un film tratto dal suo libro

Rinascere di Manuel Bortuzzo diventa un film per, le vicissitudini del nuotatore triestino, a cui un proiettile ha infranto il sogno olimpico, saranno raccontate in TV dalla Movieheart.

La Movieheart di Massimiliano La Pegna, ha acquistato i diritti del libro Rinascere di Manuel Bortuzzo, che presto diventerà un film. La storia di Manuel Bortuzzo è tristemente nota: il ragazzo, giovane promessa del nuoto italiano era a Roma per allenarsi e coronare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi quando, per uno scambio di persona, fu raggiunto alla schiena da una pallottola. Manuel lottò tra la vita e la morte, quando fu dichiarato fuori pericolo dai dottori venne a sapere che quel maledetto proiettile gli aveva procurato la lesione midollare completa. Il triestino non si arrende, inizia la riabilitazione, il suo sorriso riempie le pagine dei giornali e dei notiziari televisivi. Gli attestati di solidarietà non si contano, Massimiliano Rosolino, il campione olimpico di nuoto italiano, va a fargli visita in ospedale.

Rinascere racconta anche una parte di Manuel che non conosciamo, la frustrazione per il suo sogno infranto, la rabbia che nascondeva dietro quel sorriso che è diventato anche il simbolo del suo riscatto. "In questo libro spiega Manuel - ho voluto annotare tutti i miei progressi e i miei miglioramenti.