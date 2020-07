MantovaFilmFest 2020 si terrà dal 18 al 23 agosto

La nuova edizione del MantovaFilmFest è confermata, e si svolgerà dal 18 al 23 agosto. Le incognite erano tante, così come le difficoltà logistiche e organizzative causate dalla tragica pandemia che ha colpito l'Italia e il mondo, ma con grandi sforzi e ostinata determinazione, il MantovaFilmFest è riuscito a resistere e ora può annunciare la sua tredicesima edizione, che si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti per garantire la sicurezza di spettatori e operatori.

Il MantovaFilmFest è una manifestazione cinematografica dedicata al cinema italiano e internazionale che si articola in più sezioni, con particolare focus sulle opere prime nazionali e fin dalla sua prima edizione si concentra sulla ricerca di nuovi autori e opere di qualità, offrendo al pubblico un'occasione per scoprire e vedere varie forme di cinema, autori, generi. Per l'edizione 2020, rispetto alla formula che è andata consolidandosi negli anni, si sono rese necessarie alcune modifiche, a partire dalla capienza degli spazi di proiezione, obbligatoriamente ridotta per rispettare le norme anti-Covid19. Per questi motivi sarà un'edizione diversa, inevitabilmente ridimensionata nei numeri e nelle risorse, ma ugualmente animata dalla passione per il cinema inteso come esperienza collettiva e condivisa.

Il MantovaFilmFest 2020 si comporrà di tre sezioni: il tradizionale Concorso di opere prime italiane, la sezione dedicata alle Opere prime internazionali, e la Retrospettiva. I titoli e il programma completo e definitivo, così come le modalità di accesso alla manifestazione, verranno resi noti agli inizi del mese di agosto, tramite una conferenza stampa ufficiale e un evento speciale di presentazione al pubblico.

L'edizione 2020 si svolgerà interamente presso il cinema Mignon di via Benzoni 22, storica sede del festival che per l'occasione attiverà sia l'arena estiva che la sala al coperto, sempre garantendo il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli spettatori.

Dulcis in fundo, segnaliamo che nella programmazione di questa edizione 2020 c'è anche una grande e intrigante novità, e cioè che una volta finito il MantovaFilmFest, il MantovaFilmFest... continuerà!

È infatti con piacere che annunciamo che nelle date del 24, 25 e 26 agosto, l'edizione 2020 vivrà una sua appendice nella prestigiosa cornice dell'Arena Bike-In allestita dal Comune di Mantova presso Campo Canoa, alle porte del centro città: la prima arena drive-in pensata e realizzata per le biciclette invece che per le auto. Qui proporremo tre proiezioni "fuori festival" che non faranno parte del programma ufficiale della tredicesima edizione, ma che rientrano comunque a pieno titolo nella manifestazione. Tre serate speciali con cui continuare a godere del grande cinema sotto le stelle che il MantovaFilmFest vuole offrire alla città.

Tutti i dettagli su titoli, programma, modalità di accesso e disposizioni in materia di sicurezza saranno resi noti nella conferenza stampa e nell'evento speciale di presentazione che si svolgeranno all'inizio di agosto. Ogni comunicazione ufficiale verrà inoltre diffusa sul sito internet della manifestazione (www.mantovafilmfest.com) e sulle relative pagine Facebook e Instagram.