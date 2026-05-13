Manipulation: clip esclusiva del thriller di David Balda, al cinema dal 14 maggio

Appena 18enne, David Balda ha realizzato il lungometraggio Intruder. Intrigato dai meccanismi di controllo e manipolazione delle mosse, dopo anni arriva al cinema da domani 14 maggio, distribuito da Mescalito Film, il secondo lungometraggio del regista ceco, Manipulation.

Introdotto da una clip esclusiva che parla di esoterismo e simbologie segrete, il thriller è una riflessione psicologica sul potere che presenta forti legami col Bel Paese visto che è stato girato tra Bologna e Ferrara a maggio 2023 grazie al sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission, coinvolgendo interpreti e maestranze locali.

Un primo piano di Pavel Kriz

Trama di Manipulation

Il thriller di David Balda rivela l'esistenza di una società d'élite che muove le leve del potere in Europa, manipolando dall'interno istituzioni, politica e Chiesa e accrescendo costantemente la propria autorità. All'interno di questo gruppo troviamo Matteo, giovane curioso che viene promosso a un livello superiore della società, scoprendone i meccanismi oscuri. Quando Matteo capisce di essere rimasto intrappolato in un sistema da cui non è più in grado di tirarsi indietro decide di rivelare ciò che sa, ma trarsi in salvo raccontando la verità sarà un'impresa più difficile da realizzare di quanto immaginasse.

Nel cast di Manipulation troviamo Féodor Atkine, Arnaud Binard, visto di recente nella serie Netflix Emily in Paris, Predrag Bjelac, Heino Ferch, James Faulkner, Pavel Kriz Pawel Lawrynowicz e Pawel Delag.

La clip esclusiva

Nella clip esclusiva, che trovate di seguito, assistiamo a una lezione del professore di simbologia interpretato da Pavel Kríz che, in un palazzo antico di Ferrara, parla di simboli alchemici e decodifica il significati di un antico dipinto spiegando il valore dell'uroboro, il serpente che si morde la coda rappresentando la natura ciclica delle cose.

Sono in molti a essere interessati alla lezione. Tra questi c'è Matteo (Radoslav Gavlas) che, poco dopo, cammin per la città notturna insieme al Professore. Questi prosegue la sua spiegazione, poi chiede al giovane conferma che viva a Praga, informandolo dei simboli misteriosi di cui è piena la capitale della Repubblica Ceca.