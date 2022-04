I Maneskin al Festival Coachella 2022: "La canzone Gasoline è ispirata all’Ucraina"

I Maneskin si sono esibiti al Festival Coachella 2022, in California, dove hanno suonato per ben 45 minuti cantando anche una canzone ispirata al conflitto tra la Russia e l'Ucraina.

I Maneskin hanno conquistato il Festival Coachella 2022: la band romana ha presento una nuova canzone ispirata all'Ucraina chiamata "Gasoline" e Damiano ha invitato i fan a 'fare casino' sul palco del festival californiano, che è tornato live dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Il concerto, iniziato intorno alle 7.30 ora italiana, è durato circa 45 minuti e la performance si è aperta con Zitti e buoni, il brano che reso celebri i Maneskin facendoli trionfare l'anno scorso, prima al Festival di Sanremo ed in seguito all'Eurovision Song Contest.

Come ultima canzone la band ha suonato We're gonna dance on gasoline, il brano con cui i Maneskin hanno aderito alla campagna del Global Citizen #StandUpForUkraine in segno di supporto all'Ucraina. "Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città", ha urlato Damiano, prima di aggiungere: "Free Ukraine, Fuck Putin".

"Abbiamo scritto un sacco di musica in questi ultimi mesi", ha spiegato nel backstage Victoria De Angelis, "naturalmente questa maledetta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti. Abbiamo voluto usare la nostra posizione per spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa. Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato".