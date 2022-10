I Maneskin a Che Tempo che fa: "Nel 2023 suoneremo all’Olimpico e a San Siro"

I Maneskin suoneranno per la prima volta negli stadi. Nel 2023 sono previste, per il momento due date a Roma e Milano. L'annuncio a sorpresa, è arrivato durante l'intervista concessa dal gruppo romano alla trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno rivelato anche le date in cui suoneranno: la band romana si esibirà il 20 luglio a Roma e il 24 luglio a Milano. Durante l'intervista, che potete rivedere sulla piattaforma streaming di RaiPlay, il gruppo romano ha parlato di come si sono conosciuti:

"Io, Thomas e Damiano andavamo alle medie insieme. Invece Eitan lo abbiamo conosciuto su Facebook. Damiano era il fighetto della scuola", ha rivelato Vittoria a Fabio Fazio.

Damiano David ha raccontato la genesi dell'ultimo brano, The Loneliest, diventato in 24 ore la canzone più ascoltata al mondo: "Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi a raccontato il cantante. Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. In un primo momento ho pensato 'che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose'. Poi, ribaltando la prospettiva, cosa direi alle persone a cui voglio bene se un giorno dovessi sparire io?".

Fabio Fazio ha mostrato a Damiano delle foto in cui è molto svestito sul palco "Fa caldo sul palco", risponde ridendo il frontman del gruppo. E, sul successo che li ha travolti dopo la vittoria all'Eurovision 2022, David risponde: "Ultimamente le cose vanno a una velocità tale che è difficile rendersene conto Ma lo capiamo quando saliamo sui grandi palchi e lì ce la godiamo. Quando sali su palchi come il Rock in Rio o il Coachella, ti rendi conto di quello che stai facendo. Abbiamo sempre puntato molto in alto, ma saremmo stati pazzi a pensare che in un anno e mezzo sarebbe successo tutto questo".

Poi l'annuncio del tour negli stadi e la notizia che i biglietti saranno disponibili prima online dal 18 ottobre alle 11, e poi, dal 23 ottobre, in tutti i punti vendita autorizzati.