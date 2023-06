Manchester City-Inter stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la finale di Champions League

Stasera Manchester City-Inter assegna la Champions League 2022-2023: ecco dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni.

Manchester City-Inter è la partita in programma stasera alle 21:00, valida come finale della Champions League 2022-2023. La gara secca si disputa in campo neutro, l'Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul farà da cornice all'incontro. Ecco come seguire, in chiaro e in streaming, l'atto finale di questa manifestazione e le probabili formazioni.

Manchester City-Inter: dove vederla in TV

Manchester City-Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21:00. L'incontro sarà visibile anche su Sky: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251). In caso di parità al 90' si ricorrerà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori.

Manchester City-Inter: come seguirla in streaming

Manchester City-Inter sarà trasmessa in streaming gratuito da Mediaset Infinity e dal sito Sportmediaset, per gli abbonati al servizio da SkyGo e NOW.

Manchester City-Inter: Telecronisti

La partita sarà raccontata su Canale 5 da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Su Sky saranno le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi a commentare le immagini che arrivano da Istanbul.

Manchester City-Inter: Probabili Formazioni

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity tutti i gol del Manchester City nella Champions League 2022/23