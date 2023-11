Man on the Run: Netflix distribuirà il documentario su Jho Low, finanziatore di The Wolf of Wall Street

La storia dell'uomo d'affari Jho Low, tra i finanziatori di The Wolf of Wall Street, e delle sue attività illegali saranno raccontate nel documentario Man on the Run, in arrivo su Netflix.

Sarà Netflix a occuparsi della distribuzione del documentario Man on the Run sulla storia di Jho Low, uno dei finanziatori del film The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese.

Nel trailer si vedono le prime sequenze del progetto che racconterà la storia dell'uomo di affari, il cui vero nome era Low Taek Jho, che ha ideato un modo per sfruttare 1MDB, dei fondi patrimoniali pubblici, usando anche la sua conoscenza del primo ministro della Malesia, Najib Razak.

Le indagini

La giornalista Clare Rewcastle-Brown, nel 2015, ha ricevuto dei documenti che hanno portato a compiere un'indagine internazionale, svelando così le ingenti somme di denaro che erano state spostate nei conti privati di Jho Low per sostenerne lo stile di vita sopra le righe. Tra gli acquisti compiuti quelli di residenze lussuose, jet privati, e yacht, senza dimenticare le spese necessarie a organizzare party con star come Leonardo DiCaprio e modelle.

Low ora deve affrontare numerose accuse ed è ricercato a livello internazionale.

L'uomo, che aveva finanziato anche il film The Wolf of Wall Street diretto da Martin Scorsese, non è ancora stato arrestato e sembra sia nascosto in Cina.

The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese: "I dubbi sulla moralità della storia sono oltremodo noiosi"

Cassius Michael Kim ha diretto il documentario, in arrivo su Netflix il 5 gennaio 2024, a cui hanno collaborato l'ex primo ministro Razak, Xavier André Justo che ha svelato le informazioni riservate su 1MDB, e la giornalista Clare Rewcastle Brown.