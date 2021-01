Maisie Williams nella serie biopic sui Sex Pistols diretta da Danny Boyle

La star de Il trono di spade Maisie Williams si è unita alla serie biopic dedicata ai Sex Pistols prodotta da FX e diretta da Danny Boyle. L'interprete di Arya Stark sarà la modella, superfan e icona punk Jordan (alias Pamela Rooke) nella serie in sei episodi basata sul memoir del chitarrista Steve Jones Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Game of Thrones: Maisie Williams in una foto scattata per Rolling Stone

Ad affiancare Maisie Williams ci saranno Toby Wallace che interpreterà Steve Jones sul piccolo schermo, Anson Boon sarà il cantante John Lydon, più noto come Johnny Rotten e Louis Partridge che si calerà nei panni del bassista Sid Vicious.

Nel cast anche Jacob Slater (Paul Cook), Fabien Frankel (Glen Matlock), Dylan Llewellyn (Wally Nightingale), Sydney Chandler (Chrissie Hynde) ed Emma Appleton (Nancy Spungen).

"Immaginate di irrompere nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici urlando a squarciagola le vostre canzoni e la vostra rabbia verso tutto ciò che rappresentano. Questo è il momento in cui la società e la cultura inglese sono cambiate per sempre" ha dichiarato Danny Boyle. "Questo è il punto di detonazione della cultura di strada inglese in cui giovani anonimi hanno conquistato il palcoscenico influenzando la società con la loro furia e la loro moda... e tutti hanno dovuto ascoltarli, li hanno temuti o li hanno seguiti. I Sex Pistols".

Il Trono di Spade, Maisie Williams svela il finale originale riservato al Re della Notte

Boyle prosegue: "Al centro di tutto questo c'era un giovane affascinante cleptomane illetterato - un eroe dei suoi tempi _ Steve Jones che, a suo dire, è diventato il 94° più grande chitarrista di tutti i tempi. ecco come siamo arrivati qui".

Pistol entrerà in produzione il 7 marzo. Al momento non è stata annunciata una data di uscita.