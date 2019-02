Maisie Williams sarà la protagonista del thriller The Owners

Maisie Williams, l'interprete di Arya nella serie Il Trono di Spader, sarà la protagonista del thriller ambientato negli anni Novanta intitolato The Owners, ispirato al fumetto dell'artista Herrmann e scritto da Yves H.

Il progetto sarà diretto da Julius Berger, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Matthieu Gompel.

La produzione del film sarà curata da XYZ Films e le riprese si svolgeranno in primavera in una tenuta vittoriana isolata situata nel Kent, vicino a Londra.

Al centro della storia ci sono due amici, senza soldi e in crisi, che vengono spronati da un sociopatico a derubare l'anziano medico locale e sua moglie.

Maisie avrà la parte della fidanzata di uno dei due potenziali criminali che si oppone totalmente al progetto che si trasformerà in un inseguimento mortale, spingendo la giovane a lottare per salvarsi da un incubo che non avrebbe mai immaginato.

Wiliams sarà prossimamente star anche del film New Mutants, il nuovo progetto ambientato nel mondo degli X-Men che avrà tra i suoi protagonisti anche Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton.