Maid: il primo teaser della serie con Margaret Qualley

Maid è la nuova serie con star Margaret Qualley in arrivo a ottobre su Netflix e online è stato condiviso il trailer del progetto.

Nel video la protagonista racconta che sta scrivendo la storia di una donna che vive in una casa meravigliosa, lavora come personal trainer e dà consigli economici, oltre ad aver viaggiato e condurre un'esistenza all'insegna degli agi, senza dover faticare o preoccuparsi, semplicemente avendo il lusso di gestire il tempo come vuole. Le immagini raccontano però una storia ben diversa fatta di liti, solitudine, lavori umili e situazioni davvero complicate.

La serie Maid è stata scritta da Molly Smith Metzler ed è ispirata all'autobiografia di Stephanie Land intitolata Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Al centro della storia ci sarà Alex (Margaret Qualley), una madre single che inizia a lavorare pulendo case e facendo lavori quotidiani per sbarcare il lunario mentre combatte povertà, assenza di un tetto sulla testa e burocrazia. Maid, raccontata dal punto di vista della protagonista, è una storia di coraggio e povertà in America.

Molly Smith Metzler sarà produttrice esecutiva e showrunner della serie tv prodotta da John Wells ed Erin Jontow con John Wells Prods., insieme a Margot Robbie, Tom Ackerley e Brett Hedblom e alla loro LuckyChap Entertainment.