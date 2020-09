Mai fidarsi di mia madre: stasera su Rai2 il giallo in prima visione TV

Stasera su Rai2, alle 21:10, va in onda Mai fidarsi di mia madre, il giallo in prima visione TV diretto da David DeCoteau.

Stasera su Rai2, alle 21:20, arriva il film giallo Mai fidarsi di mia madre, diretto nel 2019 da David DeCoteau e in onda sul secondo canale RAI in prima visione per l'Italia.

Mai fidarsi di mia madre è un TV movie appartenente al ciclo "The Wrong", prodotto dal canale Lifetime, e di cui il servizio pubblico ha acquisito i diritti di trasmissione per il nostro Paese.

Il racconto "ad alta tensione" a cui gli spettatori di Rai2 assisteranno stasera vede, Melanie (Jessica Morris), giovane donna in gamba, vivere un momento di assoluto appagamento professionale. Tuttavia capisce presto che la promozione ottenuta potrebbe spingerla a sacrificare la vita privata, pertanto decide di assumere Phoebe (Ashlynn Yennie) come sua assistente. Intelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro, ma solo perchè ha in mente un piano diabolico che le servirà a chiudere i conti con un difficile passato. Pare infatti che Melanie, a sua insaputa, sia strettamente legata alla madre della sua assistente...