Mai fidarsi del mio vicino: stasera su Rai2 in prima TV il thriller ad alta tensione

Mai fidarsi del mio vicino è il thriller ad alta tensione che terrà compagnia, stasera su Rai2 alle 21:20, a tutti gli spettatori che aspettano ormai con ansia gli appuntamenti con il brivido del secondo canale RAI.

Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua cattiva condotta a scuola, conosce e si innamora di John, un attraente ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte. Col passare del tempo la giovane inizia a pensare che John stia nascondendo qualcosa e coinvolge nelle ricerche la sua migliore amica Samantha per andare a fondo e scoprire la verità.

In onda in prima visione assoluta, il film è diretto da David DeCoteau e vede nel cast Vivica A. Fox, Calli Taylor, Travis Burns, Alexandra Scott, Meredith Thomas.

É stato prodotto da Hybrid e negli Stati Uniti è andato in onda su Lifetime.