Mahmood a Verissimo: “Il Ddl Zan deve essere approvato per la nostra sicurezza”

Mahmood a Verissimo si è schierato a favore dell'approvazione del Ddl Zan: ospite di Silvia Toffanin il cantante ha spiegato che l'approvazione di una legge contro la omotransfobia farebbe sentire tutti più sicuri.

Con la puntata di oggi, sabato 22 maggio, chiude i battenti Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin va in vacanza e ritornerà nella prossima stagione. Tra gli ospiti in studio c'è stato anche Mahmood, il cantante vincitore di Sanremo 2019 ha affrontato uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane: l'approvazione del Ddl Zan contro la omotransfobia.

Mahmood, che gia in passato si era espresso a favore del decreto, ha spiegato i motivi per cui occorre che il Parlamento vari l'attesissima legge: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società" e poi aggiunge "Esiste una violenza basata anche sull'ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato", ha detto ricordando gli ultimi fatti di cronaca.

Mahmood ha voluto ricordare l'appoggio avuto dalla sua famiglia "Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere". Quando si è scesi sul personale Mahmood è stato meno deciso nelle risposte, in particolare quando Silvia Toffanin gli ha chiesto notizie sulla sua attuale situazione sentimentale il rapper milanese ha detto "è un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso".

Il cantante ha ripercorso anche la sua carriera, ricordando la partecipazione a X-Factor, il trionfo di Sanremo fino ad arrivare al suo ultimo album 'Ghettolimpo', che i suoi fan potranno acquistare dal prossimo 11 giugno, già in pre-order.