Mahmood, il padre: 'Non chiedevo i suoi soldi', ma vuole portarlo in tribunale

Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con la canzone Soldi, ha costantemente condiviso la storia dell'abbandono da parte di suo padre. Tuttavia, Ahmed Mahmoud, genitore del cantante, ha recentemente contestato questa narrazione. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, ha respinto la versione dell'artista. Ha anche fatto appello affinché suo figlio cambi il cognome, minacciando di avviare il procedimento legale nel caso contrario.

Come Mahmood canta il rapporto con il padre

"Beve champagne sotto Ramadan" e "Pensavi solo ai soldi soldi", cantava Mahmood nel 2019 con il brano che gli valse la vittoria a Sanremo, un successo che replicherà qualche anno dopo in un duetto con Blanco, con il quale ha interpretato la canzone Brividi. Soldi, così come Gioventù bruciata del 2018, narravano dell'abbandono del padre, avvenuto quando il cantante aveva solamente 5 anni. Dopo qualche anno il padre Ahmed Mahmoud ha deciso di replicare al figlio: "Il messaggio che passa è quello di un padre che un giorno è sparito nel nulla, lasciandolo solo quando era un bambino e uscendo dalla sua vita. Invece sono stato presente anche dopo la separazione con la mamma".

La replica di Ahmed Mahmoud

Ahmed ammette di aver lasciato la casa ma nega di aver abbandonato Mahmood. "Sono andato via di casa quando lui era piccolo, è vero, perché era finito il matrimonio con sua madre. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina - che ho avuto da un'altra donna - che ora ha 11 anni e mezzo. La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo".

A proposito della partecipazione di Mahmoud alla kermesse canora, Ahmed ha affermato: "Non sapevo che sarebbe andato a Sanremo né che io avessi ispirato le sue canzoni. Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono. Mi fa soffrire sentirmi descritto in questo modo".

Ahmed, in riferimento alle canzoni che lo mettono in cattiva luce. ha dichiarato: "Ho sofferto. Come ho sofferto sentendo 'Soldi'. Non è vero che pensavo solo ai soldi, anzi. Come se fossi interessato solo alle cose materiali. Io ho sempre voluto parlare con mio figlio e mi ritengo un uomo dalla mentalità aperta"

La sfida di Ahmed Mahmoud al figlio: "Cambia cognome"

L'uomo poi ha lanciato un appello/provocazione al figlio: "Se lui davvero pensa che io l'abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d'arte ma quello reale."Mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale", alla fine sembra veramente una questione di 'Soldi'.