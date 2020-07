Mahmood omaggia Bugs Bunny nel nuovo singolo Dorado

L'inarrestabile viaggio musicale di Mahmood prosegue, attraversando i molteplici orizzonti che da sempre lo caratterizzano come artista e come persona: in Dorado scopriamo una nuova sfaccettatura e un tributo a Bugs Bunny, in occasione del suo ottantesimo anno di nascita!

Dopo il fascino urbano di Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, è il turno dei paesaggi esotici e torridi di Dorado, che Mahmood esplora con due compagni di viaggio d'eccezione: Sfera Ebbasta uno dei più importanti esponenti della trap italiana e Feid, l'artista latino che sta scalando le classifiche internazionali con la hit Porfa, di cui ha recentemente pubblicato un remix in collaborazione con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles, Sech. A firmare la produzione è DRD, pseudonimo dietro cui si nasconde Dardust, che ha firmato molti dei successi più iconici di Mahmood.

Per l'artwork di Dorado, il nuovo singolo in uscita oggi per Island Records, Mahmood ha fortemente voluto al suo fianco Bugs Bunny. Il coniglio animato più famoso al mondo ha risposto e scelto Mahmood per festeggiare i suoi 80 anni: un tesoro nascosto su un'isola deserta, un pirata scava per nascondere un baule colmo di gioielli, dalla buca viene fuori un coniglio, lunghe orecchie, occhi vispi, sorriso sornione, ricoperto di gioielli e preziosi monili. E' Bugs Bunny, l'iconico coniglio creato da Warner Bros 80 anni fa ed amato da tutte le generazioni. Tutto quello che indossa è Dorado!

Mahmood (Alessandro Mahmoud) è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Artista di fama internazionale e apprezzatissimo autore, pubblica il suo album d'esordio Gioventù bruciata nel 2018, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano Soldi, diventato immediatamente una hit mondiale, nonché la canzone italiana più ascoltata di sempre. Nel 2020 ha pubblicato i singoli Rapide (già disco di platino), Eternantena e Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo).

Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti) è nato in provincia di Milano nel 1992. Fin da giovanissimo stringe un sodalizio con il produttore Charlie Charles, facendosi notare prima da Roccia Music, etichetta di Marracash e Shablo, e successivamente firmando un contratto con Island/Def Jam. Con i suoi album e singoli ha polverizzato ogni record, diventando il primo rapper italiano ad affermarsi a livello mondiale: tra i suoi fan si contano star della musica come Drake, J Balvin, Rvssian, Rich the Kid e molti altri. Nel 2019 è stato giudice dell'edizione italiana di X Factor. Feid (Salomón Villada Hoyos) è nato a Medellín, in Colombia, nel 1992. Artista reggaeton di primissimo piano, ha pubblicato il suo album di debutto nel 2015 e da allora si è imposto all'attenzione dell'intera America Latina e di tutto il pianeta.