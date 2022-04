Mahmood al Bataclan di Parigi, il pubblico canta ‘Brividi’ (video)

Mahmood ha cantato a Parigi, accompagnato dal pubblico del Bataclan, Brividi, la canzone che gli ha permesso, in coppia con Blanco, di vincere Sanremo 2022. Il cantante ha voluto iniziare il suo tour europeo partendo, simbolicamente, dal locale dove 90 persone furono uccise durante l'attacco terroristico del 13 novembre 2015.

Mahmood ha scelto il Bataclan, come prima tappa dei suoi concerti per il vecchio continente, perché: "Questo posto ha un significato speciale: non arrendersi alla violenza" - ha detto il cantante ai microfoni del Tg1 - "In un luogo come questo la gente crea connessioni che non devono essere mai interrotte: sono qui per far sì che la musica unisca, non divida".

Il concerto parigino di Mahmood ha registrato il sold out, il pubblico presente, come provano i video pubblicati sui social, ha dimostrato di conoscere benissimo le parole di 'Brividi', il brano vincitore di Sanremo che Blanco e Mahmood presenteranno all'Eurovision Song Conest 2022 . A proposito della prossima kermesse Europea, ospitata dall'Italia, il cantante milanese ha confessato al Corriere della Sera di non credere ad una nuova vittoria del nostro paese "L'Italia non può vincere due anni di fila. Anche con il calcio è andata così: nel 2020 la vittoria e quest'anno fuori".

Mahmood, al quotidiano della sua città, ha rivelato di sperare in una vittoria dell'Ucraina "Quello che sta accadendo non vale la vittoria di 20 Eurovision. Quindi, se potesse essere d'aiuto, farei vincere l'Ucraina". All'indomani dell'invasione di Kiev da parte dei Russi, l'organizzazione dell'Eurovision ha escluso dalla competizione il paese considerato aggressore, a proposito di questa decisione, il cantante ha detto: "Per l'organizzazione della manifestazione in Rai sono coinvolti i massimi livelli. Immagino sia così anche per la Russia e forse quelle stesse persone non vorrebbero esserci. E poi... Russia contro Ucraina? Mi viene da dire, ma non ti vergogni?".

Mahmood, dopo Parigi, è atteso in altre città europee, il suo tour toccherà Anversa, Amsterdam, Losanna, Zurigo, Londra e Madrid.