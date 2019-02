Mahershala Ali, dopo l'Oscar sarà nel cast del film sci-fi Sovereign

Mahershala Ali ha conquistato nella serata di domenica il suo secondo Oscar e ha ora trovato il suo prossimo progetto da protagonista: Sovereign, un film sci-fi.

Alla regia del lungometraggio con star l'interprete di Green Book ci sarà Marc Munden, mentre la sceneggiatura è firmata da Scott Beck e Bryan Woods, recentemente autori di A Quiet Place, che hanno firmato la nuova versione dello script inizialmente firmato da Greg Weidman, Geoff Tock e Jack Thorne.

Prestigioso anche il team coinvolto nella produzione che può contare sulla presenza della 21 Laps Entertainment di Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen, che hanno portato al successo la serie Stranger Things e il film Arrival, in collaborazione con Entertainment One. Per ora i produttori non hanno voluto rivelare la trama del film Sovereign.

Nick Meyer, presidente di eOne, ha dichiarato: "Abbiamo amato da molto tempo questo progetto e abbiamo aspettato pazientemente fino a quando abbiamo trovato il protagonista giusto, che senza alcun dubbio è l'incredibilmente talentuoso Mahershala Ali. Il cast sta chiaramente formandosi bene ed è sostenuto da un team creativo che ha già dimostrato in precedenza di possedere la capacità di raccontare una storia in cui gli spettatori di tutto il mondo possono immedesimarsi".

Recentemente, oltre che in Green Book, Ali è apparso anche nella terza stagione di True Detective, che si è conclusa proprio questa settimana.