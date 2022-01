Mahershala Ali sarà il protagonista della serie The Plot

Mahershala Ali sarà il protagonista della miniserie The Plot, un progetto prodotto da Onyx Collective, di proprietà di Disney, che sarà composto da otto episodi.

Jean Hanff Korelitz ha scritto l'omonimo romanzo da cui sarà tratta la storia portata sul piccolo schermo.

The Plot racconta la storia di un autore in difficoltà, Jake (Mahershala Ali), che è pronto a cogliere ogni opportunità che potrebbe dare nuova linfa alla sua carriera. Quando appare un'opportunità in grado di cambiargli la vita, Jake compie un furto letterario che gli cambia in modo irrevocabile la vita. Ora qualcuno conosce il suo segreto e lo sta minacciando. La serie mostrerà quindi fino a quale punto si spingerà per proteggere se stesso e la vita che ha costruito.

Ali sarà coinvolto come protagonista e produttore esecutivo insieme a Mimi Valdés e Amatus Karim Ali.

A firmare la sceneggiatura sarà Abby Ajay, già nel team di autori di Inventing Anna e Le regole del delitto perfetto, che avrà inoltre l'incarico di showrunner.