Mago Gabriel, è morto il personaggio lanciato dalla Gialappa's Band

Mago Gabriel è morto: uno dei personaggi resi celebri dalla Gialappa's Band con il programma Mai dire TV ci ha lasciati. La notizia è stata ufficializzata dall'agenzia che ne curava le apparizioni televisive.

Mago Gabriel, il cui vero nome era Salvatore Gulisano, aveva 79 anni ed era nato a Palermo, ma si era trasferito a Torino negli anni '60. Si era inventato, senza prendersi esageratamente sul serio, un personaggio di operatore dell'occulto, che con il suo italiano strampalato e al suo modo di parlare - per dire, era solito dire pinotismo invece di ipnotismo, oppure le palpebre delle dita - si ritagliò uno spazio nella tv privata torinese Rete 3 Manila, per poi conquistare la popolarità nazionale grazie alla Gialappa's Band, che ne fece uno dei personaggi cult di Mai dire TV, storico programma del gruppo, che nei primi anni '90 andava a scovare i personaggi più folli e le trasmissioni più assurde delle tv private italiane.

Tra un rituale televisivo e l'altro - ricordiamo che Mago Gabriel sosteneva di vedere gli gnomi - il sensitivo invocò gli spiriti per aizzarli contro i "Giappas Benz" come li chiamava lui. La Gialappa's però gli regalò un decennio di grande popolarità e di apparizioni televisive in programmi Rai e Mediaset (tra cui anche Buona Domenica, di cui fu ospite fisso per due anni) ma anche in Radio.

"Ieri ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato e a cui ho voluto bene" - scrive Renato D'herin, titolare dell'agenzia che seguiva Mago Gabriel - "Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace, Gabriello... ti voglio dare l'ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato."