Maggie Peterson: morta a 81 l'attrice dell'Andy Griffith Show

Maggie Peterson, principalmente nota per aver interpretato il ruolo di Charlene Darling nell'Andy Griffith Show, è morta questa domenica in Colorado, all'età di 81 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia che ha anche rivelato che, dalla scomparsa del marito lo scorso dicembre, l'attrice si è buttata giù e la sua "salute ha preso una brutta piega".

La Peterson, apparsa per la prima volta nell'Andy Griffith Show nel 1963, era ancora profondamente addolorata a causa della dipartita del marito, il musicista jazz di Las Vegas Gus Mancuso: i due erano stati sposati per più di quarant'anni e non avevamo mai vissuto l'uno lontano dall'altra.

La pagina Facebook ufficiale dell'attrice e quella dell'Andy Griffith Museum hanno confermato la notizia: "L'attrice è morta serenamente nel sonno all'età di 81 anni con la sua famiglia presente. La salute di Maggie è peggiorata dopo la morte di suo marito Gus e siamo sollevati di essere stati in grado di trasferirla a casa per essere vicino alla famiglia nei suoi ultimi giorni".

"Maggie voleva che questa comunità sapesse quanto è stata importante per lei negli ultimi tre anni. Nonostante fosse a Las Vegas e lontana dalla sua famiglia, l'amore e la tua devozione dei fan l'hanno aiutata a non sentirsi sola. Spesso si è detta incredula dell'ammirazione, delle lettere e dei commenti che continuava a ricevere. Questo amore ha avuto un impatto positivo sulla sua vita e l'hai aiutata in momenti molto difficili", conclude la dichiarazione.