Maggie Grace contro Evangeline Lilly: "In Italia la gente viene mandata a casa a morire"

La pandemia di Coronavirus sta accumulando centinaia di migliaia di contagiati in tutto il mondo e reazioni anche da personaggi famosi. Negli ultimi giorni ha fatto discutere il post di Evangeline Lilly, che ha dichiarato di non accettare limitazioni alla sua libertà personale. Il post è stato criticato anche da Maggie Grace cosi come da altri colleghi dell'attrice.

Maggie Grace, collega di set dell'attrice canadese nella serie Lost, ha criticato apertamente le sue parole commentando il post incriminato:"Ho letto il tuo post e lo trovo preoccupante. Non occorre farsi prendere dal panico ma, allo stesso tempo, è una cosa che riguarda tutti noi; i più deboli, i soggetti immunocompromessi, le persone anziane. Certo, è un Paese libero, ma che ne dite di esercitare un po' di quella meravigliosa libertà per avere un po' di compassione, fidarsi della scienza e non sopraffare il sistema sanitario? Nessun medico dovrebbe scegliere quali pazienti ricevano cure salvavita e quali pazienti vengono mandati a casa a morire... ciò che sta accadendo tragicamente in Italia proprio ora".

L'attrice prosegue con un appello e chiama in causa anche Daniel Dae Kim, collega di entrambe e positivo da qualche giorno al Coronavirus:"Per favore, ripensaci. I tuoi bambini staranno bene senza fare ginnastica, te lo prometto. Stammi bene. P.S. Daniel ha detto che sta molto meglio, a proposito. Non lo so... forse, volete fare una chiacchierata voi due?".

Maggie Grace non è la prima star a rispondere al post della collega: qualche giorno fa Sophie Turner aveva risposto ad Evangeline Lilly invitando tutti ad essere più responsabili.