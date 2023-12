Maestro, Bradley Cooper vieta le sedie sui suoi set per evitare cali di energia:'Una gioia lavorare con lui'

Il regista e interprete di Maestro, Bradley Cooper, ha partecipato al format Directors on Directors di Variety insieme a Spike Lee. Attualmente, Cooper è impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro davanti e dietro la macchina da presa, la storia del compositore Leonard Bernstein e del suo matrimonio con l'attrice Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan.

Nel corso della chiacchierata con il collega, Cooper ha spiegato che sul proprio set è solito proibire la presenza di sedie, in quanto convinto che causino cali di energia. Una dichiarazione che ha creato qualche critica sul web. Dopo il successo con A Star Is Born, Cooper è tornato ad abbracciare il ruolo del regista.

Da regista ad attore

"Per me è stata una transizione così naturale" ha dichiarato Cooper in merito al suo passaggio dalla recitazione alla regia "una volta che ho avuto il coraggio di scrivere e dirigere un film. Ma quando dirigo, non guardo la ripresa. Non ci sono sedie. Ho sempre odiato le sedie sul set. La tua energia cala nel momento in cui ti siedi su una sedia. Non c'è un villaggio video".

Dopo queste dichiarazioni, Bradley Cooper è stato criticato sui social da utenti che ritengono questo atteggiamento e la scelta di non fornire sedie sul set ai propri collaboratori come una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro altrui.

Nel cast di Maestro, oltre a Bradley Cooper e Carey Mulligan, anche Matt Bomer, Maya Hawke e Sarah Silverman.