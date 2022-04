Mads Mikkelsen: "Le reazioni ai commenti di J.K. Rowling sulle persone trans sono folli"

Mads Mikkelsen, durante un'intervista recente di Newsweek, si è aperto a proposito del dibattito che circonda J.K. Rowling e i suoi commenti relativi alle persone trans: l'attore danese è attualmente protagonista del nuovo film, scritto dall'autrice di Harry Potter, intitolato Animali fantastici: I segreti di Silente, nel ruolo di Gellert Grindelwald.

Mads Mikkelsen in una scena di Casino Royale

Mikkelsen sembra imperturbabile nei confronti della Rowling e della sua attuale reputazione, incoraggiando tutti quanti ad avere una "conversazione da adulti" che deve quindi essere caratterizzata dal rispetto reciproco di tutte le parti coinvolte.

"La gente tratta l'argomento in modo un po' bizzarro, ti dicono cose come: 'Non è una disgrazia?' E ogni volta che chiedi a qualcuno di parlarti di che cosa ha detto veramente JK nessuno sa darti una risposta diretta", ha spiegato l'attore a proposito del fatto che la Rowling viene spesso criticata a causa delle sue opinioni, che alcuni ritengono controverse.

Mads Mikkelsen, infine, ha dichiarato che, a suo modo divedere, la reazione alle opinioni della Rowling è "folle" e che coloro che la criticano devono almeno essere informati sull'argomento: "Se la reazione è così folle dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando".