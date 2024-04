La madre della sposa: Brooke Shields torna al primo amore nel trailer del film Netflix

La pellicola arriverà in streaming in occasione della Festa della mamma

Netflix ha diffuso in streaming il trailer de La madre della sposa, commedia romantica che vede protagonista Brooke Shields e arriverà sulla piattaforma digitale giusto in tempo per la Festa della mamma.

Il film racconta la storia di Emma (Shields), la cui figlia Lana torna dall'estero per annunciare il proprio imminente matrimonio in Thailandia. La situazione peggiora quando Emma scopre che lo sposo è il figlio dell'uomo che anni addietro le spezzò il cuore (Benjamin Bratt).

La madre della sposa vede il ritorno nel genere cinematografico di Mark Waters, regista conosciuto per alcune commedie che trovarono un grande successo negli anni 2000 come Quel pazzo venerdì (di cui è stato appena annunciato il sequel), Mean Girls e La rivolta delle ex. La sceneggiatura è stata scritta da Robin Bernheim Burger.

"Benjamin Bratt perfetto per il ruolo"

In un'intervista rilasciata il mese scorso, Waters aveva dichiarato che il motivo per cui Bratt era semplicemente perfetto per il ruolo di Will.

"Trovo che le commedie romantiche spesso scelgano come protagonisti maschili uomini che non piacciono agli altri uomini", aveva spiegato. "E poiché io sono un uomo, [voglio] qualcuno che non solo sia amato dalle donne, ma che anche dagli stessi uomini. Ed è qualcuno di cui potrei essere amico".

Brooke Shields, che è anche produttrice del film, aveva aggiunto che per Bratt è "piuttosto facile interpretare un interesse amoroso" e che è stata anche entusiasta del fatto che sua moglie da oltre 20 anni, Talisa Soto, sia venuta in Thailandia per assistere a parte delle riprese.

"È una donna così bella e raffinata", ha raccontato l'attrice. "Lei incarna tutto questo e sono stata così felice che sia voluta venire a trascorrere la prima parte delle riprese con noi".