Mother of the Bride, Brooke Shields nelle prime immagini del film Netflix

Netflix ha pubblicato le foto ufficiali di Mother of the Bride, la nuova commedia romantica con protagonista la candidata al Golden Globe Brooke Shields. Il film dovrebbe essere distribuito direttamente in streaming dal prossimo 9 maggio.

Mother of the Bride racconta la storia di Emma (Shields), la cui figlia Lana torna dall'estero per annunciare il proprio imminente matrimonio in Thailandia. La situazione peggiora quando Emma scopre che lo sposo è il figlio dell'uomo che anni addietro le spezzò il cuore.

Cast da rom-com

Mother of the Bride è diretto da Mark Waters, regista conosciuto per alcune commedie molto note negli anni 2000 come Quel pazzo venerdì, Mean Girls e La rivolta delle ex, e scritto da Robin Bernheim Burger.

Un castello per Natale: Brooke Shields in una scena del film

Il cast include diversi volti molto noti agli amanti delle commedie romantiche americane, tra cui Miranda Cosgrove, Sean Teale, Chad Michael Murray, Rachel Harris, Benjamin Bratt, Michael McDonald e Wilson Cruz. Brooke Shields partecipa al progetto anche nella veste di produttrice esecutiva. L'attrice manca dallo schermo dal 2021, quando recitò in Un castello per Natale di Mary Lambert al fianco di Cary Elwes.