Madonna, dalla musica al cinema: riprendono i lavori del biopic?

Madonna ha terminato ad inizio maggio il suo ultimo tour musicale Celebration, con il quale ha festeggiato i quattro decenni di una carriera leggendaria nel mondo della musica. Concluso quest'ultimo progetto, la Regina del Pop potrebbe tornare a capofitto sull'atteso lungometraggio che dovrebbe raccontare la vita e la carriera della cantante, proprio attraverso i suoi occhi. Madonna è infatti intenzionata a dirigere il biopic.

Star del film sarà Julia Garner, che metterà il proprio talento al servizio dell'ambizioso film della cantante e che nell'ultimo anno avrebbe preso lezioni di canto e danza per non sfigurare nell'arduo compito di portare sullo schermo un personaggio così iconico. La cantante è convinta che i recenti successi di Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury e in Queen, e Rocketman su Elton John contribuiranno ad attirare tantissimi fan in sala per vedere il biopic su Madonna.

Riprendono i lavori

In base alle ultime informazioni rilanciate dalla stampa internazionale, Madonna avrebbe ripreso i lavori e sarebbe decisa a concludere la sceneggiatura per Universal Pictures entro l'estate:"Madonna ha appena finito il suo tour ma nella sua mente è già passata al prossimo progetto e al realizzare il suo sogno di far produrre il biopic" ha dichiarato una fonte al quotidiano The Sun.

Primo piano di Julia Garner in Grandma

La stessa fonte riporta che Julia Garner è rimasta la protagonista designata:"Sono rimaste in contatto nell'ultimo anno, discutendo le idee. Sono impegnate a creare qualcosa di magico. Madonna sente che i biopic sui Queen ed Elton John le abbiano aperto la strada. Vuole rendere questo film maggiormente unico e drammatico rispetto agli altri due. Sono stati organizzati una serie di incontri segreti sono stati organizzati con Universal Pictures per definire il progetto".

Alla regia del film dovrebbe esserci proprio Madonna, che in passato ha diretto nel 2008 Sacro e profano, presentato al Festival di Berlino, e tre anni dopo W.E. - Edward e Wallis, con protagonisti James D'Arcy e Andrea Riseborough.