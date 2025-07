Madonna e Gwyneth Paltrow: il vero motivo della rottura dell’amicizia svelato nel nuovo libro scandalo

Le due star del cinema e della musica in passato erano grandi amiche ma poi il rapporto cambiò e il legame si ruppe definitivamente.

Il libro Gwyneth: The Biography scritto da Amy Odell, tra le varie rivelazioni, racconta ciò che sarebbe accaduto tra la star premio Oscar Gwyneth Paltrow e la popstar Madonna.

Inizialmente grandi amiche, l'attrice di Shakespeare in Love e Seven e la cantante chiusero i rapporti per un motivo ben preciso, secondo quanto riportato nella nuova pubblicazione.

L'inizio dell'amicizia tra Gwyneth Paltrow e Madonna

Alla fine degli anni '80, Gwyneth Paltrow era una studentessa delle superiori alla prestigiosa scuola Spence, sita nell'Upper East Side di Manhattan, a New York.

Come molti suoi coetanei, la futura attrice aveva iniziato a fumare e suo padre, il regista Bruce Paltrow, voleva che smettesse. A quel punto, chiese all'amico regista Leo Penn di chiedere a suo figlio Sean di chiedere alla nua neo-moglie di scriverle un biglietto: all'epoca, la moglie di Sean Penn era proprio Madonna.

Madonna a Sanremo nel 1998

La cantante scrisse un messaggio alla giovane Paltrow: "Cara Gwyneth. Ti racconto soltanto una mia giornata tipo... mi sveglio, non fumo... e torno a casa felice e in salute. Con affetto, io, Madonna. PS: Le brave ragazze vivono più a lungo". Tra le due nacque un'amicizia e quando l'attrice si trasferì a Londra con il primo marito Chris Martin, le due venivano spesso fotografate insieme in tenuta sportiva dopo gli allenamenti con Tracy Anderson, la loro personal trainer.

Il presunto litigio che portò alla rottura tra Gwyneth Paltrow e Madonna

Secondo il libro scandalo di Amy Odell, ci fu un litigio tra Gwyneth Paltrow e Madonna che portò alla rottura del rapporto: "La loro relazione arrivò a un punto di rottura quando Madonna si presentò su un'isola dove Gwyneth e Martin stavano trascorrendo le vacanze. Madonna sembrava sapere che Gwyneth sarebbe stata lì, cosa che Gwyneth trovò strana" si legge nel libro.

Gwyneth Paltrow in una scena di Iron Man

La goccia che fece traboccare il vaso e pose fine all'amicizia tra le due star fu un'altra: "Madonna poi insistette affinché Gwyneth e Martin partecipassero a una cena di gruppo a un tavolo lungo, durante la quale la cantante se la prese con la figlia Lourdes. Gwyneth e Martin rimasero disgustati dal comportamento. 'Non posso più stare vicino a questa donna,' disse Martin. 'È orribile.' Gwyneth concordò sul fatto che Madonna fosse tossica e pose fine all'amicizia".