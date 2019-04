Made in Sud 2019: Elisabetta Gregoraci lascia il programma!

Made in Sud 2019, il varietà comico di Rai2, torna stasera su alle 21:20 e questa sarà l'ultima puntata per Elisabetta Gregoraci!

Il motivo è meno bellicoso di quanto ci si possa aspettare, visto il caso della lite con il comico Gino Fastidio: la Rai aveva originariamente pensato a sette puntate del programma ma, visti i numeri ottimi di ascolti e share di questa edizione, il programma è stato allungato di tre puntate: lo show comico, infatti, andrà in onda fino a lunedì 13 maggio e dovrà fare a meno di Elisabetta Gregoraci, che aveva in accordo con la rete solo le sette puntate originali per altri impegni lavorativi.

In un'intervista alla rivista Oggi, la showgirl aveva dichiarato:

"In questa nuova edizione avrò un ruolo che mi è stato proprio cucito addosso. Parteciperò a tutte le sette puntate con un ruolo diverso. La Rai mi ha fortemente voluta sebbene avessi già preso altri impegni: ho un film in uscita con Mimmo Calopresti a cui tengo molto ma che ha richiesto e richiede ancora un bell'impegno in termini di tempo."

Ospite della puntata di stasera, alle 21.20 su Rai Due, sarà Simona Ventura, che porterà news sulla sua nuova edizione di The Voice: