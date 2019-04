Made in Sud 2019: Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio, lite dietro le quinte?

L'ultima puntata di Made in Sud 2019, ha visto un dietro le quinte movimentato a causa di un litigio tra il comico Gino Fastidio ed Elisabetta Gregoraci, co-conduttrice del varietà comico trasmesso da RAI2.

La notizia dell'alterco tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio è diventata subito virale in rete. Stando ai ben informati il comico, che doveva esibirsi con il suo nuovo personaggio il Sommelier della marijuana, si sarebbe rivolto in malo modo verso la Gregoraci accusandola di aver sforato durante uno dei suoi interventi, forzando la produzione di Made in Sud a rivoluzionare la scaletta e cancellare alcune esibizioni tra le quali quella di Gino Fastidio. Il litigio sarebbe avvenuto dietro le quinte del programma, davanti a numerosi testimoni e tra i due si sarebbe sfiorata la rissa.

Gino Fastidio durante una performance canora a 'Made in Sud'

Gino Fastidio, colpevole del violento attacco verbale, sarebbe stato allontanato dal programma. In queste ore registriamo anche l'intervento di Nando Mormone, produttore di Made in Sud che ha dichiarato: "Macché allontanamento non c'è stata nessuna rissa nei camerini e, soprattutto, Gino Fastidio non sarà cacciato dalla produzione".

Nel frattempo i protagonisti del presunto litigio tacciono anche sui loro profili social, per cui non ci resta che aspettare le prossime puntate del programma condotto da Stefano De Martino per sapere se il Sommelier della marijuana farà ancora parte della squadra di Made in Sud.