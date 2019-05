Mad Max: Fury Road, stasera su Italia1il film con Charlize Theron e Tom Hardy

Stasera su Italia1 alle 21:25 va in onda in prima serata Mad Max: Fury Road. Quarto capitolo della saga post-apocalittica ideata e girata dal visionario George Miller vede come protagonista Tom Hardy, al posto di Mel Gibson, che divide la scena con un'agguerrita Charlize Theron nei panni dell'imperatrice Furiosa.

Il resto del cast comprende Nicholas Hout, nella parte di Nux, la modella Rosie Huntington-Whiteley (Angharad la splendida) e Zoë Kravitz che interpreta Toast la sapiente. Hugh Keays-Byrne è invece il cattivissimo Immortan Joe. Tra i personaggi secondari spicca anche Megan Gale, che tutti in Italia conoscono per essere stata per lungo tempo la testimonial di una nota marca di un operatore telefonico.

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

La trama di Mad Max: Fury Road è ambientata in un futuro distopico post apocalittico in cui benzina ed acqua sono talmente rare da essere le risorse più preziose. Qui Max (Tom Hardy), un solitario ex poliziotto inseguito dai fantasmi della propria famiglia distrutta, viene catturato dai Figli della Guerra, un'armata di soldati comandati da Immortan Joe, il quale grazie ai suoi possedimenti controlla tutta la comunità. Tutto cambia quando la moglie di Immortal Joe, Furiosa (Charlize Theron), decide di tradirlo per portare in salvo delle giovani ragazze il cui unico compito e sfornare figli a più non posso. Si scatena così una girandola di folli inseguimenti tra le montagne e le sabbie infuocate per cercare un luogo in cui poter sopravvivere e ricostruirsi una vita.

Una scena di Mad Max: Fury Road

Presentato fuori concorso in modo trionfale al festival di Cannes del 2015, il film di George Miller è diventato un istant cult, oltre ad essere stato definito uno dei miglior action movie del decennio. E' stato candidato a dieci Oscar (tra cui miglior film, miglior regia), aggiudicandosene sei (miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro), tanto da essere sia il più premiato dell'edizione del 2016, sia il film australiano con più Oscar in assoluto, record precedentemente detenuto da Lezioni di piano con tre statuette. Il montato di Mad Max: Fury Road era di ben 470 ore tanto che Margaret Sixel, la montatrice, ha impiegato tre mesi per guardarlo tutto quanto prima di iniziare il lavoro di editing. Per ricreare la particolare ambientazione la troupe ha lavorato per mesi in Namibia in condizioni difficili tanto che sul set sono volati screzi tra le due star, Tom Hardy e Charlize Theron, e il regista. A lavoro concluso i due si sono poi scusati con lui perché il risultato definitivo li ha lasciati letteralmente a bocca aperta.