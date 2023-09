Macedonia del Nord-Italia: dove vedere in chiaro ed in streaming la partita per gli Europei 2024

Stasera l'Italia affronta la Macedonia del Nord per le qualificazioni agli Europei 2024: dove seguire in televisione ed in streaming l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Stasera alle 20:45 l'Italia affronta la Macedonia del Nord per il match di qualificazione agli Europei 2024. Italia-Macedonia del Nord segna l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale, dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli nella stagione 2022/2023. Ecco dove vedere la partita in televisione, in chiaro in streaming, e le probabili formazioni.

Italia- Macedonia del Nord dove vederla in TV

Italia- Macedonia del Nord sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. L'incontro si gioca a Skopje nella cornice dell'Arena Toše Proeski. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Italia- Macedonia del Nord in streaming

L'incontro valido per Euro2024 si potrà seguire in streaming gratuito grazie a RaiPlay che trasmetterà l'incontro attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Classifica Gruppo C

L'Inghilterra guida il gruppo imbattuta (12 punti in 4 partite), segue l'Ucraina (6 punti in tre partite) e poi l'Italia con 3 punti e due incontri, gli stessi della Macedonia del Nord che ha disputato tre incontri. Chiude Malta con 0 punti in quattro o partite.

Probabili Formazioni

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) - Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore: Milevski.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Spalletti