Macaulay Culkin's Midlife Crisis: la star al lavoro su un format dedicato alla mezza età

Macaulay Culkin è al lavoro su un progetto di genere documentario in cui sembra si mostrerà come affronta la mezza età.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Lightbox, che ha recentemente realizzato The Princess, il documentario sulla principessa Diana presentato al Sundance Film Festival, Tina per HBO e The Curse of the Chippendales.

Il format si intitolerà Macaulay Culkin's Midlife Crisis e l'idea è nata da un tweet in cui la star di Mamma, ho perso l'aereo ricordava che stava per compiere 40 anni. Il messaggio aveva ricevuto oltre 70.000 risposte ed era diventato virale.

Macaulay, davanti alle telecamere, intraprenderà quindi un viaggio alla scoperta di se stesso per capire cosa voglia realmente compiere 40 anni, ponendosi anche le domande che tutti dobbiamo farci come 'Dovremmo accettare il fatto di diventare anziani in una società ossessionata dalla giovinezza? Come si definisce il successo di mezza età e come lo possiamo misurare? Come ci possiamo assicurare che la passione non diventi un ricordo del passato?'.

Il progetto sarà prodotto da Simon Chinn e Jonathan Chinn, co-fondatori di Lightbox, in collaborazione con Culkin ed Emily Gerson Saines, manager dell'attore.

Macaulay Culkin ha dichiarato: "Wow, Lightbox. Grazie per avermi ricordato che sono un quarantenne. Bene, piuttosto che renderlo un grande problema immagino che dovremmo realizzarci uno show. Ha senso".