Macaulay Culkin e Brenda Song: la coppia annuncia il fidanzamento

Macaulay Culkin e Brenda Song si sono fidanzati ufficialmente: secondo la rivista People i genitori di Dakota Song Culkin, che si frequentano da più di quattro anni, hanno deciso di sposarsi. La Song, 33 anni, è stata fotografata questo lunedì con indosso un anello di diamanti mentre era in giro a Beverly Hills, in California.

Culkin e la Song si sono incontrati sul set di Changeland, in Thailandia, e hanno dato inizio alla loro relazione nel luglio 2017. Pochi mesi dopo sono stati paparazzati mentre cenavano presso Craig's, un celebre ristorante italiano di Los Angeles. Il mese successivo l'attrice ha confermato la loro relazione pubblicando una foto di gruppo su Instagram in cui posava insieme a Macaulay.

Nel 2018 la star di Mamma, ho perso l'aereo, durante un episodio del podcast più famoso al mondo, The Joe Rogan Experience, ha rivelato: "Stiamo bene insieme, a breve inizieremo a pensare ai bambini." Brenda, invece, a proposito del fidanzato, ha recentemente dichiarato: "La gente non sa quanto Macaulay sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente. Sa chi è e gli sta bene al 100%. E questa per me è una qualità incredibilmente sexy."

Macaulay Culkin e Brenda Song sono "emozionatissimi all'idea di un futuro insieme", come riportato dalla rivista People. "Macaulay e Brenda hanno adorato stare insieme come una famiglia da quando hanno accolto Dakota. Il fidanzamento è il naturale passo successivo per loro".