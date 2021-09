M. Night Shyamalan svela lo script del nuovo film su Instagram (FOTO)

M. Night Shyamalan sta per tornare? Pronti a precipitare nel nuovo incubo partorito dal regista de Il Sesto Senso? Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Shyamalan ha rivelato lo script del suo nuovo film e ha annunciato di essere alla terza stesura.

Purtroppo, M. Night Shyamalan non ha veramente rivelato lo script del suo nuovo film ma si è limitato a fotografare un raccoglitore con le pagine della terza versione della sua sceneggiatura. In questo caso, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere! Il regista de Il Sesto Senso ha dichiarato nella sua caption: "Il prossimo. Alla terza stesura. Davvero essenziale, sotto le 100 pagine".

A differenza di Old e Glass, quindi, sembrerebbe che il nuovo progetto di M. Night Shyamalan possa essere più simile a qualcosa di essenziale e compatto come The Visit. L'ultimo film del regista di Philadelphia è stato distribuito nei cinema mondiali lo scorso luglio e ha ottenuto pareri contrastanti da parte della critica. D'altronde, pochi sono i filmmaker in grado di polarizzare il pubblico di tutto il globo come M. Night Shyamalan.

Recentemente, M. Night Shyamalan ha dichiarato di aver pensato a una versione dark di Indiana Jones 4. Purtroppo, però, il regista non ha rivelato in che modo la sua idea si discostasse dagli standard spielberghiani del celebre archeologo interpretato da Harrison Ford.