M. Night Shyamalan stupito dalla longevità della sua carriera: "Fare ancora cinema dopo 30 anni è emozionante"

Mancano poche settimane all'uscita del nuovo film di M. Night Shyamalan, Trap, e nell'ultima intervista ha raccontato di essere particolarmente grato per essere riuscito a proseguire per così tanti anni la propria carriera dietro la macchina da presa.

Shyamalan debuttò sul grande schermo nel 1992 con l'opera prima Praying with Anger, e nel corso del suo lungo percorso ha regalato ai fan alcuni cult del cinema degli ultimi trent'anni come Unbreakable - Il predestinato, The Village e The Sixth Sense - Il sesto senso.

Legame con il pubblico

Intervistato da Empire, Shyamalan ha confessato:"Essere ancora qui a fare questo dopo trent'anni è così emozionante. Sono film originali ma provengono anche dallo stesso autore. Fa tutto parte di una conversazione più lunga che esisteva già prima e continuerà dopo. È così raro avere questo rapporto con il pubblico".

Il regista indiano è stupito del successo di alcuni suoi lungometraggi:"Ho avuto film al primo posto in quattro decenni diversi. Trovo sia assolutamente folle". Nonostante ciò, Shyamalan non dà nulla per scontato quando si tratta di dirigere film.

"Se Trap fosse il mio ultimo film ne sarei così felice. È già oltre i sogni più sfrenati di chiunque" ha proseguito. Il film è ambientato durante un concerto pop, durante il quale la polizia cerca di catturare un serial killer.

Josh Hartnett, secondo il regista, era perfetto per il ruolo del killer chiamato Il Macellaio:"Abbiamo avuto una generazione di attori che erano semplicemente star. Josh Hartnett potrebbe essere una delle persone più rare perché è quel tipo di superstar. Onestamente, posso dire che nessuno avrebbe potuto fare meglio questa parte. Nessuno. Su sette miliardi di persone".

Il cast di Trap di M. Night Shyamalan, in uscita nelle sale il 7 agosto, comprende anche altri interpreti come Ariel Donoghue, Saleka, Hayley Mills, Alison Pil, Marnie McPhail, Scott Mescudi e Vanessa Smythe.