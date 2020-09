M. Night Shyamalan sostiene la campagna di Joe Biden con un concorso cinematografico

M. Night Shyamalan collaborerà con il candidato alla presidenza Joe Biden e con Kamala Harris per sostenere un concorso cinematografico ideato per promuovere il voto.

La campagna si rivolge agli aspiranti registi e chiede di inviare un cortometraggio della breve durata di 90 secondi sulla partecipazione alle elezioni.

Il progetto chiede ai partecipanti di rispondere alle domande 'Perché state votando? Come state votando? Chi volete incoraggiare a votare? Che storia avete legata alle votazioni?'.

M. Night Shyamalan ha dichiarato: "Si tratta di un momento storico quello in cui ci troviamo e tutti hanno un ruolo cruciale. La narrazione è al nucleo della situazione. Abbiamo bisogno di più storie (oneste) sui motivi per cui le persone stanno votando o perché potrebbero essere riluttanti nel farlo. Vorrei che questo progetto attirasse queste storie e spero che possano ispirare un cambiamento come risultato".

Il filmmaker visionerà le proposte inviate fino al 12 ottobre insieme ad alcuni membri dello staff di Biden e Harris e verranno premiati i progetti che dimostrano "impatto, narrazione autentica e invitano in modo chiaro ad agire e votare". I video vincitori saranno promossi online e i registi potranno incontrare virtualmente M. Night Shyamalan per parlare di arte, cinema e politica.