M. Night Shyamalan promette: "Il mio prossimo film sarà la geniale rivisitazione di un genere cinematografico"

M. Night Shyamalan tornerà al cinema nei prossimi giorni con il suo nuovo lavoro, Trap, con protagonista Josh Hartnett. Il regista indiano sta già pensando al suo prossimo progetto e nel corso di un'intervista ha fornito qualche anticipazione.

Il 7 agosto porterà nelle sale un nuovo thriller, a distanza di un solo anno dall'uscita di Bussano alla porta. Shyamalan conferma di essere in un periodo piuttosto prolifico della propria carriera e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi.

Rivisitare il genere

Il regista è pronto a dare corpo alla rivisitazione di un genere cinematografico:"Sto ancora esplorando questa nuova idea. È una rivisitazione davvero interessante di un genere. Ora sono davvero interessato, come fatto con Trap, ad affrontare argomenti come i serial killer ma facendolo da un'angolazione che non avete mai visto prima".

Josh Hartnett e Ariel Donoghue in una scena di Trap

Riflettendo sul processo di creazione di un film, Shyamalan ha sottolineato che ritiene sia vincente quando ha bisogno di scoprire come si conclude la storia prima ancora di scriverla:"Penso che sia irrazionale, c'è una questione di amore. Ad esempio, la cosa più vicina che mi viene in mente è quando abbiamo pubblicato il trailer di Trap; c'è stata una reazione incredibile, la più grande della mia carriera".

Shyamalan conosce bene la sensazione provata dai fan guardando il trailer:"Io l'ho avuta due anni prima quando lo stavo solo immaginando e pensavo ad un concerto in cui tendono una trappola ad un serial killer ma tu, spettatore, sei con il serial killer. Pensavo che poteva essere così divertente!".

La parte più divertente è far tifare gli spettatori per il serial killer di Trap pur ricordando loro che lui rimane il serial killer:"È la parte più divertente, sia della creazione che dello spingere gli spettatori nei suoi panni e farli tifare per lui contro la sua volontà. È sia il protagonista che l'antagonista, è divertente invertire i ruoli".